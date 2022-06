Quando o campo entra na cidade

Também uma casa de banho, mesmo entre as casas mais modernas que conhece, poderá parecer que está no meio do campo. No mercado, há produtos e artigos que fazem lembrar os materiais usadas em ambientes campestres, como tão bem pode ver através destes azulejos.

As paredes desta casa de banho representam a pedra. Os tons fazem lembrar a terra. Pode também representar as cercas que tão habitualmente encontramos nos campos. Dê asas à sua imaginação e traga, com facilidade, o campo para a cidade.