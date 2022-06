7 hábitos para manter a sua casa sempre limpa

Se há algo de primeva importância no interior da nossa casa é que esta esteja limpa e organizada. Uma casa limpa, mesmo que não decorada de acordo com as últimas tendências da decoração, é sempre agradável. Não é saudável em termos físicos e mentais, vivermos num espaço desarrumado e sujo. Embora saibamos isto, também sabemos que nem sempre temos tempo – ou paciência, pronto – de manter tudo em ordem. Porém, e sem nos tornarmos obcecados pelas limpezas, podemos introduzir na nossa rotina pequenos rituais que evitem que a casa se entregue ao desleixo total e que aquele dia da semana que elegemos para a faxina dê muito menos trabalho. O que é preciso? Cinco ou dez minutos diários. Neste livro de ideias, deixamos-lhe algumas sugestões para que melhore a limpeza do seu espaço, melhorando o aspecto do mesmo e aumentando a sua qualidade de vida.