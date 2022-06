Top 5 e os projectos reais

Hoje falamos de casas modulares prefabricadas!

Provavelmente já ouviu falar delas e possivelmente já deu por si a considerar as vantagens de ter uma. Se já pesquisou sobre o assunto percebeu com certeza que hoje em dia podem ser uma opção fiável e muito mais barata para quem quer ter casa própria… Mesmo nós aqui na homify já várias vezes trouxemos o assunto à baila, sempre da forma mais elogiosa. Mas calma! Se só percecionou vantagens alguma coisa deve estar errada. Por vezes a publicidade ou a informação incompleta sobre este tipo de casas podem trazer uma falsa sensação de casas ’ao preço da chuva’, impecáveis e sem quais quer falhas… A resposta para as suas preces no que toca à habitação! E na verdade as casas modulares poderão ser a solução ideal para muita gente, mas provavelmente não o serão para todas as situações. Para o ajudar a decidir em posse de todas as informações, garantindo uma experiência plena com este tipo de habitações, e evitando que o seu sonho de possuir casa própria se torne num pesadelo, queremos dar-lhe a conhecer algumas armadilhas escondidas na aquisição de uma casa modular. Leia este artigo, pese os prós e os contras, use o seu senso comum e no fim decida o que é melhor para si. Que é só o que nós também queremos!