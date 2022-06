Seis coisas fundamentais a saber antes de alugar um apartamento

Embora a maior parte dos senhorios entregue as casas como uma tela em branco, com paredes claras, mobiliário discreto e chão limpo sem adornos, por vezes há apartamentos para alugar totalmente mobilados e com tendências de decoração muito próprias, como a do lindo papel de parede da imagem acima. Você apaixona-se e aluga a casa, mas passado um ano já não pode ver o papel de parede. Poderá mudá-lo?

Mesmo se alugar um apartamento muito simples e básico de certeza que gostará de o personalizar, por isso informe-se muito bem sobre o grau de liberdade que terá para fazer mudanças na casa. Poderá pintar? Se sim a liberdade de cores e padrões é total ou estará restringido? Poderá furar as paredes e pendurar as suas próprias molduras e telas? Poderá colocar estruturas temporárias como cadeiras de baloiço no teto, portas de proteção para bebés ou prateleiras fixadas à parede?

Pergunte sempre! Não se acanhe, o esclarecimento de todas estas dúvidas também é do interesse do senhorio, e as condições e restrições poderão constar de clausula contratual.

Já alugou um apartamento e agora descobriu que tem pouca liberdade para decorar? Quer muito personalizar uma parede mas não pode colar papel de parede? Leia este artigo e descubra uma forma de contornar esse problema!