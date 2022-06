7 maravilhosas ideias para ter um terraço no telhado

Se o espaço do terraço foi amplo, pode dar-se ao luxo de replicar a sua área social completa. Um sofá, uns assentos apropriados para o exterior, uma mesa com cadeiras. Só assim podemos dizer que a sua zona de refeições no exterior está preparada para a próxima jantarada entre amigos. Adorne a sua mesa com flores e com uma toalha de mesa apropriada. A festa está pronta.