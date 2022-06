Pisos para cozinha: alie o bom gosto à funcionalidade

O parquet traz-nos o charme tão típico das casas antigas. Encontramo-lo em forma quadrangular ou em espiga que dá o efeito espinha de peixe que vemos na imagem. Tal como o soalho, exige cuidado redobrado no que diz respeito ao acabamento. Aplique-lhe um tratamento com produtos à base de óleo de teka que não só protege, como também nutre a madeira, fazendo sobressair a cor natural, mas sem dar brilho. Na cozinha da imagem, pelas mãos do atelier Artichoke, o chão em parquet contrasta com as linhas minimalistas dos móveis e sobressai com a aplicação do mármore na ilha. Um espaço em que várias épocas se encontram com coerência e bom gosto.