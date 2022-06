Um toque oriental lá por casa

Os sabores e cores do oriente não entram em nossas casas apenas através de sabores intensos. Há também decorações que se abrem a este mundo asiático, contribuindo para uma interligação e mistura de culturas, que enriquecem qualquer espaço.

Ao longo das próximas seis imagens, recriamos casas orientais, a partir de propostas de profissionais da homify. Veja o que cada uma pode fazer pelo seu lar e mesmo no jardim. Há decorações fáceis de replicar no seu lar, se for amante da cultura oriental.

Uma parede com mandalas, através de papel de parede, pode fazer uma entrada de sonho na sua casa. Depois o jardim que se veste de vermelho para as noites e quentes do ano, além de outras fotografias que podem pôr a sua casa na boca dos amigos.