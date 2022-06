Um pesadelo de terraço? Cinco remodelações de sucesso!

Todos gostamos de usufruir do terraço, mas nem tanto de cuidar dele ao longo do ano quando está frio e a vontade de estar no exterior escasseia. Ano após ano, não notamos nenhuma diferença. Até que um dia olhamos e percebemos o quão degradado ele está. As paredes a precisar de pintura, o chão já sem cor devido ao efeito do sol e as plantas? Já eram. É, então, altura para pensar numa remodelação e voltar a devolver ao terraço o brilho de outros tempos. Já sabe que à inspiração, encontra-a aqui. No livro de ideias de hoje, deixamos-lhe cinco remodelações de terraços. De terror, a resplendor. Vamos vê-los.