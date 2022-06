O antes e depois de uma casa abandonada

A cozinha busca, inevitavelmente, uma comunicação visual e funcional com o jardim traseiro e com a zona de refeições. Esta divisão desenhou-se graças a uma distribuição em linha com muito espaço de armazenamento e uma porta deslizante que deixa entrar luz natural na zona. Para potenciar ainda mais a luz da cozinha, optou-se por um revestimento do piso que intercala peças especiais em preto de 6.7 cm com peças cerâmicas brancas, criando um contraste no desenho.