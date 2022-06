Saiba que coisas deve deitar fora imediatamente!

Na cozinha encontrará imensa coisa que pode ser posta no lixo sem pensar muito, mas aqui vamos falar-lhe de um artigo em específico: a esponja de lavar a loiça. Naturalmente que hoje em dia estas esponjas aguentam muito mais tempo do que há uns anos atrás, pois actualmente a maior parte das pessoas tem uma máquina de lavar loiça que ajuda a aumentar o tempo de vida das esponjas nas nossas cozinhas. No entanto, acabamos sempre por ter uma perto do lava-loiça, às vezes só para lavar aquela panela que não coube na máquina (ou todas as panelas, para quem prefere lavá-las à mão). Se é deste tipo de pessoa, faça o seguinte exercício connosco: quantas e quantas vezes já deu com a sua esponja a desfazer-se, mas considerou que ainda estava boa para mais umas lavagens? Não, esqueça isso e deite-a fora o mais rápido possível! A verdade é que acaba por não ser nada simpático ter bocadinhos esponjosos no lava-loiça, que para além de serem chatos, podem provocar algum entupimento nos canos.