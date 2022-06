A remodelação de um palheiro marcado pela riscas – Costa Nova

Com um ar renovado e perfeitamente integrada nas típicas casas da Costa Nova esta é a nova fachada da moradia. Uma habitação simpática que segue a tradição desta região, neste caso com bonitas riscas brancas e verdes. Como é também típico neste tipo de casas esta tem dois pisos, uma varanda no andar superior e um espaço exterior muito agradável ao nível do piso térreo onde fica também a entrada da casa. Este espaço está em contacto direto com a rua que neste caso é pedonal. Deste modo estas habitações, na parte frontal comunicam directamente com as vivências desta zona um ambiente agradável e descontraído.