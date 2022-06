Hoje mostramos-lhe interiores dignos de um palácio, num complexo habitacional em plena cidade do Porto. Desde a delicadeza dos quartos ao glamour das salas por todo o lado interiores encantadores. O projecto é da autoria do gabinete de designers de interiores Susana Camelo, com sede no Porto, que contam já com vários projectos onde desenvolvem soluções contemporâneas como esta.