65 m² aproveitados ao máximo

Vemos, por fim, a zona de estar. O tecto inclinado para ambos os lados acolhe a área da sala que chega até ao sofá azul. Como pode comprovar, o pavimento foi colocado sem rodapés e as madeiras foram tratadas com óleos e vernizes naturais de poro aberto, acentuando a naturalidade que se respira no espaço. O piso de toda a casa é em madeira maciça de castanheiro colada sobre o pavimento anterior. Junto ao quarto, à esquerda da estante, há uma porta que leva ao quarto.