Casa histórica renovada na Madeira

O homify 360º de hoje mostra-lhe uma habitação que é uma relíquia! Uma casa histórica em plena ilha da Madeira. A habitação foi renovada e mantiveram-se alguns elementos e divisões com as características do passado tanto quanto possível. O espaço está preparado para alojar uma família com duas crianças e tem até um pátio com um terraço. Aqui os elementos novos e mais modernos confundem-se com a arquitectura existente, esta intenção de uniformizar os materiais foi uma das preocupações dos arquitectos, criando uma habitação bem equilibrada. O projecto é da autoria dos arquitectos STUDIO DOIS, com sede na Calheta, um município na ilha da madeira, à beira mar. Vamos conhecer melhor…