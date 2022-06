Saiba o que fazer e o que não fazer para ser bem sucedido no DIY!

Lá está: se depois de sabermos como se fazem as coisas, fizermos um plano para o nosso projecto… mais facilmente o teremos pronto a tempo de não roermos as unhas com a ansiedade a topo! Por isso mesmo, faça uma lista do que precisa e tire uma tarde (no caso de ter de ir a várias lojas) ou umas horas para fazer as compras e encontrar tudo o que necessita para o projecto que quer concretizar. Depois, perceba quanto tempo poderá levar para o concluir e que tempo tem livre para o fazer, dando sempre mais um dia para o acabar (contando assim com algum imprevisto). O passo seguinte é definir onde vai realizar esta actividade: no sótão? no jardim? na cave? na sala? E o que vai precisar para trabalhar nesse sítio: extensões eléctricas? mantas? papel de jornal? Tente não iniciar o projecto sem ter tudo isto definido, ou poderá demorar mais tempo, gastar mais dinheiro ou ficar com níveis de stresse mais elevados.