Uma ampliação arrojada com uma exuberante nota de cor

O vermelho da estrutura e o verde vibrante do relvado combinam na perfeição. Nos trópicos, onde a luz natural é muito intensa, as cores também parecem mais intensas. Nos países tropicais, é comum encontrar casas a usar expressivamente cores fortes. E que melhor cor para combinar com a luxuriante vegetação e dar uma impactante impressão geral do espaço?

A combinação de materiais é também interessante. O metal é o protagonista e joga bem com o vidro. O piso de madeira vem complementar ambos e, com o seu tom quente e natural, traz subtileza a esta interessante caixa de metal. As cores e as texturas dos materiais que introduzimos têm muito impacto em qualquer projecto. A combinação correcta pode ser a chave do êxito. O contrário pode ser um desastre.