Uma casa descontraída nos subúrbios

Num tranquilo e frio bairro de Yangpyeong, na Coreia do Sul, um casal decidiu construir uma casa para a sua jovem família para garantir que os filhos tivessem tudo aquilo de que precisam para o seu desenvolvimento académico e físico. O pequeno bairro oferece poucas distracções para as crianças, pelo que o casal decidiu criar um enriquecedor e criativo espaço em casa para os filhos aprenderem e desenvolverem-se no seu máximo potencial.

O gabinete Pung Gyeong Haim Engineers and Architects decidiu empreender a viagem com a família e criaram uma confortável casa que permite aos mais novos brincar e aprender livremente. Os arquitectos procuraram criar áreas espaçosas e seguros, numa lógica orientada para a família. Em vez de terceirizar as áreas das crianças para o ar livre, como é o caso em muitas residências, esta moradia inclui um espaço para as crianças em cada divisão, fazendo-as sentir como uma prioridade.

Interessado em ver como os arquitectos conceberam o interior? Siga-nos.