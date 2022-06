Mudanças de um apartamento para outro mais pequeno? É possível, saiba como!

Sim, o nosso primeiro passo é exactamente qual Pai Nosso: livre-se de todo o mal que tem na sua quase ex-casa! Pode mesmo começar por criar duas zonas (a zona do fica e a zona do vai ) com vista à separação física do que vai deixar e do que vai levar consigo para a nova casa. É importante perceber a dimensão da sua nova morada, para ver quão rígido tem de ser nesta escolha! É igualmente útil ver o espaço de arrumação que tem, para evitar ter que comprar móveis que não caberão sequer na nova casa. Assim sendo, escolha pacientemente o que pretende levar e o que pretende deitar fora/doar. Pode usar vários critérios, mas sugerimos-lhe um inicial: veja o que utilizou no último ano; o que não se encaixar neste critério, pode à partida ser dispensado.