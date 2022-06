Chalé Modello Lori 19: belo chalé envolvido pela natureza

É difícil ficar indiferente à bela inclinação do telhado, à pequena janela no topo e às deleitosas janelas com portadas rústicas no piso inferior. É, certamente, o tipo de casa que julgamos existir apenas nos contos de fadas. Falta apenas o fumo a sair de uma chaminé. Mas, a ausência de uma chaminé foi compensada pela presença de um agradável alpendre. Imagine-se a tomar o pequeno-almoço neste belo espaço. Que delícia! Por fim, de realçar a frondosa natureza que envolve este chalé situado numa clareira.

O interior desta casa pré-fabricada integra uma pequena casa de banho, a cozinha e a sala de estar. O andar superior e sótão integram dois quartos. No total, esta casa de 72 m² pode receber seis adultos e duas crianças pequenas.