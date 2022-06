Rústica por fora, moderna por dentro

Apesar da homify 360º se dedicar a apresentar-lhe, maioritariamente, projetos de arquitectura já executados, atualmente existem excelentes ferramentas de visualização 3D que nos permitem ter uma visão bastante aproximada do que virá a ser a sua materialização.

É com base nestas ferramentas, que hoje lhe trazemos um estudo desenvolvido para uma habitação situada numa pequena cidade do interior central do nosso país. A partir de uma construção tradicional foi realizado um estudo de remodelação e modernização, possibilitando um ajuste às vivências da atualidade sem comprometer a sua identidade original.

Tanto o estudo como a modelação 3D foram desenvolvidos pelo arquitecto Ruben Ferreira, em parceria com a equipa do MASP – Arquitectura. Apesar de muito jovem, Ruben Ferreira tem trabalhado e estagiado com importantes profissionais ligados à arquitectura e urbanismo e desenvolver vários trabalhos interessantes.

Venha connosco e fique a conhecer mais um projeto 100% português a partir ferramentas verdadeiramente contemporâneas.