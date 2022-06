A casa das mil texturas

No livro de ideias de hoje, vamos conhecer a Casa RJ, em Belo Horizonte, no Brasil. A moradia, um projecto da autoria dos profissionais do gabinete Lucas Lage Arquitectura, tem uma generosa área de 460 m². Os espaços caracterizam-se pela mescla de texturas, de cores e padrões geométricos que materializam a tropicalidade da estética brasileira. A casa evidencia-se pelos espaços abertos, pés direitos duplos e riqueza dos elementos decorativos que percorrem vários estilos, do étnico ao moderno. No exterior, encontramos uma envolvência luxuriante que uma deslumbrante piscina acompanha. Vamos vê-la em detalhe.