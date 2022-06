A renovação de uma casa à beira Mediterrâneo plantada

O exterior da casa prenunciava o estilo do interior. As escadas tinham um design demasiado simples e pouco apelativo. Na verdade, nada na imagem nos chama particular atenção. O espaço era apagado e não acompanhava as necessidades e o estilo actuais. A decoração era básica e a iluminação não hierarquizava nenhum recanto em especial.