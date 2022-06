Por detrás de um exterior austero, espaços abertos e conectados

Esta generosa residência de 460 m² foi projectada pela A/Zero Arquitetura, um estúdio de arquitectura localizado em Passos, no Brasil. A casa fecha-se para o exterior pelo que a partir da rua vêem-se poucas superfícies envidraçadas. Contudo, o exterior sobressai pelos espaços abertos que se conectam.

O desenho é refinado: uma criteriosa selecção de materiais acompanha as paredes brancas e os tons neutros, acrescentando textura e diferenciando as várias funções do espaço. Neste ponto, o projecto consegue delimitar tanto quanto conecta. Esta dança orquestrada entre divisão e conexão cria um espaço fluido e interessante.

Vamos ver mais de perto.