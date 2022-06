Decorações de quarto feminino de querer e chorar por mais!

Entrais neste mundo só seu… Hoje queremos acarinhar e presentear todas as mulheres que nos seguem na homify com este artigo só para elas, às vezes é preciso pensarmos 'só' em nós. Sabe bem e levanta o ego. Não nos podemos sentir nem culpadas ou egoístas, por focar um pouco as atenções em nós, é fundamental para a nossa pessoa, auto-estima e reconhecimento pessoal, se não nos valorizarmos primeiro, quem o fará? E tudo começa aqui… No nosso quarto, é lá que tudo acontece, o nosso repouso, descanso, bem-estar, fonte de energias, a preparação para mais um dia, guardamos por lá os nossos maiores tesouros, pelo menos os materiais.

Agora poderão nos questionar e dizer que os quartos femininos são para as solteiras, é verdade que conseguimos dominar tudo quando o quarto é só nosso, mas mesmo partilhando com o nosso par é possível dar toques de decorações femininas, começamos a enfiar um pouco para ali e aqui, a pouco e pouco, três quartos do quarto é nosso. É inevitável, há sempre mais coisas da mulher que do homem, contam as histórias dos casais e as lamentações dos homens da nossa sociedade. Mas hoje é 100% Nosso! Por isso, aproveitamos esta loucura!