O apartamento de férias onde gostariamos de viver sempre

Com um mobiliário muito simples, quase minimalista, este quarto é no entanto belo, e com um conforto que vai para além das aparências.

A escolha dos têxteis, em linho e algodão, com texturas suaves mas marcadas, não foi inocente pois dá um ar um pouco rústico mas ao mesmo tempo acolhedor. A cor vermelha forte da colcha quebra a monotonia do branco chamando a atenção para o poema inscrito na parede, uma ode à cidade de Lisboa em forma de fado, sublinhando-o.

Todo o quarto tem uma atmosfera límpida e luminosa onde apetece estar. Um ambiente muito bem conseguido!