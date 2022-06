Decoração para o lar, doce lar

​Sabemos que não há outro lugar como a nossa casa. As suas cores, cheiros, móveis e pessoas: cada casa é única e especial para as pessoas que nelas habitam.

No entanto, uma casa não se constrói da noite para o dia. Uma vez mobilada, será a decoração e os pequenos detalhes que vão impregnar a nossa casa com essa aura pessoal e inconfundível. Um par de experiências que transformam a nossa casa numa extensão das nossas vidas, que nos cativa com a eloquência própria do nosso lar! Agora podemos pendurar este cartaz bem alto: Home Sweet Home. Desenhada e produzida em Espanha pelo Estúdio Cercle e Javier Caballero, esta peça artesanal de madeira lacada vai proporcionar uma dose de boas vibrações.