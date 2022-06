Uma espantosas moradia algarvia

Ao olharmos para esta habitação imediatamente nos apercebemos das suas qualidades arquitectónicas tradicionais típicas do sul do país. O branco é assim a cor principal que mais caracteriza esta habitação. Quer seja no interior ou no exterior, a cor branca irá sempre estar presente ao longo do projecto, conferindo-lhe desta forma, um estilo muito próprio e inconfundível.

A habitação possui volumes distintos e orgânicos que nos remetem para um tipo de construção tradicionalmente portuguesa.