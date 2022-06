5 estilos de terraços: diferentes e sensacionais!

O terraço é um dos nossos lugares preferidos quando procuramos tranquilidade, frescura e proximidade com a natureza. Com a chegada da Primavera e dos dias mais amenos – bom, pelo menos quando o São Pedro se lembra - é muito agradável começarmos a usar o nosso terraço onde podemos organizar convívios ao ar livre com os amigos e a família, apanhar os primeiros banhos de sol, ler um livro ou ouvir a nossa música preferida ou, pura e simplesmente, repousar e contemplar.

Não faltam formas de o usar. Mas, como é natural, devemos empenhar-nos em manter o espaço agradável e convidativo, o que nem sempre acontece porque, ao longo do ano, com as temperaturas mais frias, deixamo-lo entregue ao abandono. Por consequência, as plantas murcham, as paredes começam a denotar desgaste e o chão perde a cor com o passar do tempo. Tudo isto pode ser evitado se cuidarmos do terraço com regularidade.

No artigo de hoje, deixamos-lhe muita inspiração nesse sentido. De terraços mais tradicionais a terraços vanguardistas, visitamo-los a todos. Veja a nossa selecção!