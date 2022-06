O antes e o depois de um andar modelo na baixa do Porto

Como pode verificar o estado do apartamento era de grande degradação. Divisões amplas e luminosas bem no centro da cidade do Porto. No entanto os materiais das paredes pareciam desabar, tudo estava sujo, a partir-se, a cair aos pedaços gradualmente com o tempo. Perante uma imagem destas, apenas quem tiver mais imaginação consegue pensar neste espaço de outra forma. Com uma imagem moderna, renovada. Foi essa capacidade que os arquitectos tiveram, tornando essa imagem realidade neste andar modelo, vamos conhecer…