Tenha uma decoração fantástica sem gastar muito dinheiro!

A decoração de uma casa é fundamental para lhe sentirmos a vida, as boas vibrações e nos sentirmos cómodos dentro da mesma. Independentemente dos nossos gostos pessoais (linhas mais modernas, objectos mais clássicos, filosofias minimalistas ou toques rústicos ao nosso redor), é super importante termos elementos decorativos que nos alegrem o espaço, facilitando a criação de empatia com o mesmo. Na maior parte das vezes as pessoas optam por fotografias de família ou com amigos, uns candeeiros mais bonitos ou as cortinas perfeitas que nos ajudam a criar o ambiente certo, flores pela casa… mas há muito mais a ser explorado para além disto! Mas isto todos nós sabemos: basta-nos entrar em qualquer loja de mobiliário e decoração para nos apercebermos da dimensão desta questão! E para nos apaixonarmos, quase invariavelmente, pelas diferentes ofertas que o mercado nos dá. Não estamos é preparados para gastar rios de dinheiro em decorações e por isso mesmo deixamos muitas vezes este assunto para depois, abdicando de uma boa decoração para gastar esse mesmo dinheiro noutras coisas (viagens, por exemplo, ou equipamento para a casa). Revê-se nestas palavras? Então respire fundo!

No artigo de hoje, trazemos-lhe seis sugestões para que tenha a sua casa bonita e pronta a receber as suas visitas, sem que para isso tenha que gastar muito dinheiro! Basta pensar um bocadinho fora da caixa e ver que outras possibilidades podem existir a um nível low cost. Juntando a isto um pouco de imaginação, bom gosto e bom senso, terá mais uma infinidade de soluções! Fique connosco e veja então o que temos hoje para lhe sugerir!