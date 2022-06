Os jardins que ajudam a transformar a sua casa

Quando somos apaixonados pela natureza, procuramos vivê-la em todos momentos da nossa vida. Mesmo que em cima da mesa esteja trazê-lo para dentro de casa, como de um prolongamento se tratasse.

Realmente, quando as ideias verdes começam no interior dos nossos pensamentos, tudo se torna mais fácil. Invista em plantas locais para que quando as visitas entrarem no seu lar, saiba que é uma pessoa que têm em atenção não só a cultura, como a qualidade do que existe na terra.