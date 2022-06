Incrível remodelação de uma pequena casa

Um bom espaço não se caracteriza unicamente por móveis bonitos com acabamentos luxuosos. É muito mais do que isso. Um bom espaço reúne funcionalidade, simplicidade e beleza. Esta imagem é disso exemplo. A área abriga as salas e a cozinha de forma subtil e com recurso a práticos e bonitos móveis. Ao fundo, uma parede translúcida denuncia o espaço por detrás dela, oferecendo um certo grau de privacidade.