Marcio Kogan: Transposição do Exterior ao Interior

Dos pontos em comum entre os projetos do Studio MK27, este artigo busca destacar a preocupação em criar uma arquitetura que se integre completamente com os ambientes externos independente do contexto no qual está inserida. Em países tropicais, isso significa tirar proveito das condições climáticas e respeitar questões ambientais. Além, é claro, de estabelecer uma conexão com o entorno e inserir-se na paisagem de forma discreta, ainda que com uma arquitetura imponente.