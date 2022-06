Relógios de parede modernos e elegantes

O que é exatamente o tempo? Esta questão tem intrigado estudiosos e curiosos ao longo da história da humanidade. “O tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda a parte” dizia Albert Einstein. Todos nós temos uma ideia do que é, mas poucos conseguem dar uma definição em palavras. O tempo passou desde a primeira palavra escrita neste texto até este momento, no entanto, podemos dizer que a sua percepção varia de pessoa para pessoa. Para quem está aborrecido pode ter parecido muito longo; o mesmo pode acontecido com os impacientes; para os calmos terá passado na sua dimensão correcta; para os que se estão a divertir, sem dúvida, poderá ter parecido demasiado curto. É muito curioso o entendimento que cada um tem do tempo.

O homem preocupa-se em controlar a evolução do tempo para organizar melhor a sua vida. Para o medir o tempo usamos relógios e, assim como o próprio tempo, o seu uso depende das oscilações do gosto e preferências individuais. Alguns nunca saem de casa sem um relógio, outros preferem simplesmente ignorar o mundo dos relógios e privar os seus braços de objetos que fazem lembrar quão lento ou rápido o tempo passa. No entanto, não podemos viver sem uma clara dimensão do tempo, para acordar, trabalhar, ver televisão, entre tantas atividades quotidianas, porque o nosso dia é geralmente espartilhado por horários fixos e datas inadiáveis. Quem não tem um relógio de pulso, ou recorre ao seu telemóvel ou pergunta a um transeunte. Não entre em stress! Em casa, os relógios cumprem outros requisitos além da marcação do tempo: são acessórios de decoração. Colocado numa parede em branco, um relógio pode converter-se numa bela obra de arte, como cada um dos relógios que reunimos neste livro de ideias.