Antes e depois de um apartamento em Valência

As novas peças sanitárias contribuiram para uma mudança substancial na casa de banho. A louça é agora mais minimalista e com linhas rectas, pelo que se criou uma nova atmosfera. Para poupar espaço, os elementos surgem suspensos. Considere aplicar esta ideia em sua casa se também não dispõe de uma área muito grande. As superfícies dos móveis são completamente lisas e de fácil limpeza.