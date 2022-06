Uma nova e inteligente forma de vida

A configuração no interior da casa desafia as suas dimensões. É-nos transmitida uma sensação de abertura e as áreas são bem iluminadas. A proeminência do revestimento de madeira fornece um quadro leve e natural para a decoração de interiores.

A partir desta fotografia, vemos a cabine de duche envolta em vidro. O mobiliário reduz-se ao essencial para que o espaço não fique excessivamente apertado. A cama esconde-se na parede e cede o lugar a uma poltrona ao longo do dia. A transição para o exterior, através das portas envidraçadas, é funcional.