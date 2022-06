7 coisas que deve considerar antes trocar banheiras e chuveiros

O que lhe queremos dizer com opte por azulejos extra é algo extremamente simples e que não tem necessariamente que ver com ter diferentes tipos de azulejos na casa de banho. Na verdade queremos dizer-lhe que use e abuse à vontade dos azulejos e que se a sua vontade for a de criar divisões onde os azulejos tenham o papel principal, vá em frente e faça-o. É simples e tem apenas que se agradar a si próprio. Os azulejos para além do efeito que criam, tem uma outra vantagem a ter em conta, a facilidade com que se limpam, não tem de estar com grandes cuidados, água e detergente são mais do que suficientes para a sua casa de banho ficar a brilhar.