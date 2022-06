Objectos de decoração para a sua casa

Uma certeza acerca deste artigo é a de as flores terem obrigatoriamente de surgir. É impossível pensar em decoração sem que as flores não estejam presentes, uma vez que são um elemento que dá uma vida única a qualquer divisão da casa. Começamos por lhe mostrar um exemplo em que as flores surgem de uma forma super original. Se reparar, esta espécie de jarra não é mais do que um tubo de ensaio dentro de um suporte de madeira. Se é fã de objectos decorativos mais originais, gostará certamente do exemplo que lhe damos.