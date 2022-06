A casa tradicional numa cultura diferente

A sala, com um pé direito bastante alto, parece super confortável. O sofá em 'L' está voltado para as amplas janelas que proporcionam uma relação com o exterior, com a natureza. Na cultura oriental os espaços são simples e elegantes, contém apenas o essencial, desprovidos no geral de qualquer arrojo ou elemento acessório. Luz e conforto são essenciais.