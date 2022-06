A moradia que vai fazê-lo suspirar

Há lugares fascinantes, onde todos gostariam de habitar, geralmente devido às características naturais do lugar. São sítios especiais como por exemplo perto da praia, do mar. Uma localização muito especial que remete imediatamente para uma ideia de qualidade de vida, relaxante e repleta de prazeres.

Hoje vamos até Espanha, com uma habitação localizada em Tossa de Mar, na Costa Brava, projetada pelo estúdio DOS Arquitetos, com uma área de 2000 m², uma fantástica piscina e vistas deslumbrantes para a baía e para o mar da Costa Brava, o paraíso turístico da Catalunha. Uma habitação que vai faze-lo suspirar, com uma envolvente impressionante e interiores com o máximo de conforto, praticidade e requinte.

Curioso para conhecer esta casa incrível?! Confira neste livro de ideias mais detalhes, não vai ficar indiferente. As imagens são da autoria do fotógrafo Simon Garcia.