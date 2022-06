A casa perfeita para descansar!

Na sala o ambiente é bem relaxante. Mais um espaço em relação com o exterior. O sofá é bastante confortável e a mesa de madeira e a pequena estante na parede lembram que esta é uma casa de campo com uma decoração rústica. A parede foi decorada com vários quadros com o mesmo estilo de pintura, que se integra bastante bem neste ambiente. O candeeiro é o elemento chave para a criação deste ambiente de sossego, tendo uma luz baixa e suave.

