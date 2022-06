Uma mudança radical em apenas 28 m²

Quem vive num apartamento pequeno tende a queixar-se da falta de espaço, da luminosidade escassa, das áreas demasiado exíguas e, no geral, do desconforto. Depois de ver o apartamento deste livro de ideias é difícil reclamar pois os proprietários dispõem apenas de 28 m². Trata-se de um apartamento que pertencia ao porteiro de um edifício do bairro madrileno de Masalaña. A área com dimensões limitadas constitua um ponto de partida complexo para os arquitectos do gabinete Decoycina incumbidos da função de o recuperar.

Este é um projecto verdadeiramente inspirador que nos mostra que é possível viver com conforto num espaço pequeno. Venha ver o “antes e depois”.