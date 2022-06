Dez deslumbrantes casas cubo

Um ambiente natural e linhas simétricas são o melhor de dois mundos. A simplicidade arquitectónica desta casa suburbana não compete com a paisagem e o jardim que a rodeia. Um projecto moderno terá sempre em conta a funcionalidade e a sustentabilidade. As linhas bem marcadas e a variedade das dimensões fazem desta criação uma digna representação dos projectos com cubos.

A moradia foi projectada pelo atelier Kubik Lab.