Saiba como tornar a sua casa mais aconchegante e acolhedora!

Na sala, no quarto, no corredor; nas paredes, no chão, no tecto; nos tecidos ou nos ornamentos decorativos - opte sempre (ou pelo menos na maior parte das vezes) por utilizar cores quentes como o vermelho, o laranja ou o amarelo, pois darão às divisões um ar mais confortável e familiar. Evite a utilização do branco puro para que não seja criado um ar demasiado clean - que rejeita o usufruto natural das coisas, por termos medo de sujar -, nomeadamente em sofás, cadeiras, poltronas ou tapetes. Nas paredes, caso prefira tons neutros e mais tradicionais, opte por beges ou então pinte apenas uma parede num tom mais quente, deixando o resto da divisão com o clássico branco sujo. Como pode ver pelo exemplo que lhe mostramos na imagem, há pequenos apontamentos em tons de amarelo que fazem com que toda a sala se torne mais aconchegante, mas há ainda que destacar a utilização de um tapete felpudo que imprime um conforto totalmente diferente à divisão!