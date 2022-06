Incrível habitação uni-familiar na Trofa

A casa destaca-se pela sua excelente área exterior, onde o espaço verde do jardim se encontra com a piscina cuja envolvente é revestida por um deck em madeira. As linhas modernas tanto no exterior como interior da habitação oferecem à mesma uma simplicidade irreverente. No seu interior a predominância de tonalidades claras e levianas enaltecem a luminosidade das divisões.

Esta é sem dúvida, uma casa para desfrutar na sua totalidade, do jardim à piscina passando também pelas suas divisões interiores repletas de luz natural.