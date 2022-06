Cozinhas de madeira: 8 estilos diferentes

Nas cozinhas com um estilo moderno, o design privilegia superfícies lisas, com linhas rectas e poucos detalhes. Para além disso, a madeira mescla-se com outros materiais como o vidro, o aço, a cerâmica e o granito. As cozinhas modernas surgem em tipologias distintas, muitas vezes com estantes sem portas semi-abertas ou fechadas. Os móveis adquirem um novo significado e podem cumprir mais do que uma função, como este balcão que também assume o propósito de zona de refeições e separador de ambientes.