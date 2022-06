Aumente O Valor Da Sua Casa: 6 Intervenções De Baixo Para Aplicar Já

Chegamos ao último conselho do nosso livro de ideias. Até agora, temos visto que as intervenções são subtis e não requerem um orçamento avultado. Porém, não raras são as vezes em que pequenos detalhes fazem a diferença.

O espaço é muito importante. Talvez seja este o principal argumento antes de comprar uma casa. É, por isso, crucial tentar transmitir amplitude. Um truque simples é a utilização de espelhos que enganam a nossa percepção e fazem as superfícies parecer maiores do que realmente são. Para obter um efeito semelhante, recomendamos também que pinte o espaço com cores neutras. Uma pintura nova, fresca e suave ajuda a definir melhor os espaços.