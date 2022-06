Um luxo de sala

Um luxo é algo que pretenderá adicionar à sua vida simplesmente porque é de facto algo que gera conforto ou prazer. Ainda que não seja fundamentalmente necessário durante a vida vai acabando por se render a alguns luxos. Estes podem ser encontrados em diferentes aspectos da vida, um deles é no interior da casa, do lugar que habita diariamente, mais propriamente na decoração do lar.

Se puder ter algum luxo faz sentido que ele esteja presente no seu dia-a-dia e por isso a sala da sua casa parece ser um lugar em que faz todo o sentido tirar partido de alguns luxos… É a pensar assim que hoje lhe mostramos uma sala numa habitação em Oeiras: especial, alegre, repleta de harmonia e… com algum luxo. O projecto é da autoria da empresa White Glam, designers de interiores com sede em Gaia. A White Glam é uma empresa que se diz pelo branco, e por todas as outras cores. Desenvolve o seu trabalho por casas bonitas, confortáveis e luminosas, e todas estas premissas estão presentes no espaço que vai conhecer. A empresa procura satisfazer os sonhos dos seus clientes de modo acessível.

Este é um espaço que em tudo nos recorda: estamos na Primavera!!