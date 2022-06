Interiores sociáveis com decoração de excelência

Esta sala é um pouco mais pesada por exemplo do que a primeira deste livro de ideias, o que acontece sobretudo devido aos tons escolhidos, neste caso tons mais escuros. No entanto não deixa de ser agradável e cheia de glamour! Com sofás aveludados ultra confortáveis e magníficos quadros com elementos do rosto, sobre um papel de parede muito moderno de riscas de diferentes cinzentos. Outro elemento a destacar neste espaço é a iluminação como o candeeiro de tecto e o moderno candeeiro de pé. Peças que inspiram…