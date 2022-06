Jardins pequenos, encantos tamanhos!

No mundo de hoje, parece-nos que o betão prevalece e os espaços verdes são cada vez mais raros. Um sinal dos tempos? Talvez. Ainda assim, as pessoas têm prazer em passar tempo ao ar livre e procuram ambientes que lhes propiciem paz e afastamento em relação às tarefas aceleradas do quotidiano. Assim, no artigo de hoje debruçamo-nos sobre decoração para jardins pequenos e provamos-lhe que não precisa de um grande espaço para ter um pequeno oásis bem perto de si onde pode receber os seus amigos e família, ler um livro tranquilamente, ouvir música ou, claro, dormir a bela da sesta. Reconhecemos, porém, que é um desafio decorar uma área exígua, sobretudo para jardineiros novatos que ainda há dois dias atrás deixaram morrer os coentros que estavam na cozinha. We plead guilty.

Acima de tudo, há que saber interpretar o espaço e ter noção dos seus limites. Não vale a pena tentar resumir em poucos metros quadrados uma piscina, uma fonte, uma estátua ou uma zona de lounge. Não. Seja metódico. Mantenha a simplicidade e organize-se. Opte por revestimentos que dividam as áreas de forma eficiente, por mobiliário simples e por plantas em altura. Se precisar e se puder, peça ajuda a um profissional. Afinal de contas, também Mark Twain um dia escreveu que “se tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais pequena”. Tal como escrever de forma sucinta, “jardinar” num espaço pequeno também é labuta difícil.

Mas, nada como ver as nossas imagens para compreender o nosso ponto de vista. Vamos a isso?